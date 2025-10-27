Глава Белгородской области сообщил о более 20 пострадавших из-за атак ВСУ

Более 20 мирных жителей пострадали в Белгородской области в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он рассказал, что 26 октября стало тяжелым днем для всей Белгородской области. Украинские военнослужащие в течение нескольких часов наносили удары по административному центру региона, а также Белгородскому району, Шебекинскому и Грайворонскому округам.

«Было ранено 23 мирных жителя, из них — и это самое тяжелое — трое детей. Два мальчика в тяжелом состоянии, получили тяжелые ранения в Масловой Пристани. Им сделаны операции», — подчеркивается в заявлении.

В нем уточняется, что одного из подростков планируют до конца дня транспортировать в федеральный центр. Второго подростка переведут после того, как его состояние стабилизируется после операции.

По словам Гладкова, еще одного человека спасти не удалось. Он получил несовместимые с жизнью ранения во время атаки ВСУ на Ракитянский район. Губернатор выразил соболезнования его родным и близким.

Ранее в Брянской области два человека пострадали при атаке украинских дронов на движущиеся автомобили.