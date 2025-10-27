Россиян предупредили о преждевременных выплатах зарплат и пособий

Депутат Бессараб: пособия и зарплаты в ноябре выплатят раньше из-за праздников

Зарплаты, которые должны были быть выплачены в период с 1 по 4 ноября, перечислят досрочно в последний рабочий день. Об этом сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб.

«Если день выплаты зарплаты приходится на выходной или праздничный день, работодатель обязан выплатить ее в последний рабочий день», — сказала она.

Кроме того, подобным образом обязан поступить пенсионный фонд России при выплатах пенсий и пособий для получателей, отметила Бессараб.

До этого профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова сообщила, что для получения ряда мер федеральной и региональной поддержки пенсионерам следует вовремя подать заявление.

В свою очередь юрист, глава Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский рассказал, что выплата пенсии приостанавливается, если гражданин не получает ее в течение шести месяцев подряд.

Ранее депутат Госдумы предложила поднять выплаты за классное руководство.