Россиян предупредили о преждевременных выплатах зарплат и пособий

Зарплаты, которые должны были быть выплачены в период с 1 по 4 ноября, перечислят досрочно в последний рабочий день. Об этом сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб.
«Если день выплаты зарплаты приходится на выходной или праздничный день, работодатель обязан выплатить ее в последний рабочий день», — сказала она.
Кроме того, подобным образом обязан поступить пенсионный фонд России при выплатах пенсий и пособий для получателей, отметила Бессараб.
До этого профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова сообщила, что для получения ряда мер федеральной и региональной поддержки пенсионерам следует вовремя подать заявление.
В свою очередь юрист, глава Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский рассказал, что выплата пенсии приостанавливается, если гражданин не получает ее в течение шести месяцев подряд.
Ранее депутат Госдумы предложила поднять выплаты за классное руководство.