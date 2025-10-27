На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиян предупредили о преждевременных выплатах зарплат и пособий

Депутат Бессараб: пособия и зарплаты в ноябре выплатят раньше из-за праздников
true
true
true
close
Fascinadora/Shutterstock/FOTODOM

Зарплаты, которые должны были быть выплачены в период с 1 по 4 ноября, перечислят досрочно в последний рабочий день. Об этом сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб.

«Если день выплаты зарплаты приходится на выходной или праздничный день, работодатель обязан выплатить ее в последний рабочий день», — сказала она.

Кроме того, подобным образом обязан поступить пенсионный фонд России при выплатах пенсий и пособий для получателей, отметила Бессараб.

До этого профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова сообщила, что для получения ряда мер федеральной и региональной поддержки пенсионерам следует вовремя подать заявление.

В свою очередь юрист, глава Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский рассказал, что выплата пенсии приостанавливается, если гражданин не получает ее в течение шести месяцев подряд.

Ранее депутат Госдумы предложила поднять выплаты за классное руководство.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами