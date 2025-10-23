На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Юрист назвал условия, при которых выплата пенсии может быть приостановлена

Denis.Vostrikov/Shutterstock/FOTODOM

Если гражданин в течение шести месяцев подряд не получает свою пенсию, то ее выплата в соответствии с российским законодательством приостанавливается. Об этом RT рассказал юрист, глава Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Он уточнил, что такая ситуация может сложиться, если счёт для получения пенсии был закрыт, а заявление со сведениями о новых реквизитах пенсионер по каким-то причинам не подал. Кроме того, приостановление выплаты пенсии возможно, если в территориальный орган Социального фонда поступили документы о выезде гражданина на постоянное жительство в страну, которая в соответствии с международным договором должна нести обязательства по пенсионному обеспечению.

Приостановление выплаты также возможно в отношении пенсии по потере кормильца.

Юрист отметил, если в течение полугода после приостановления выплаты пенсии не будут устранены вызвавшие его обстоятельства, выплата пенсии будет полностью прекращена.

22 октября лидер партии «Справедливая Россия — за правду» Сергей Миронов призвал изменить подход к расчету минимального уровня пенсии — его следует производить на основе МРОТ, а не прожиточного минимума пенсионера, как это происходит на сегодняшний день.

Ранее в Соцфонде рассказали, на сколько увеличится пенсия в 2026 году.

