Названы выплаты пенсионерам, которые нужно оформить до конца года

Для получения ряда мер федеральной и региональной поддержки пенсионерам следует вовремя подать заявление. Об этом агентству «Прайм» рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.

По ее словам, социальные услуги, полагающиеся федеральным льготникам, можно получать в денежной форме. В набор социальных услуг (НСУ) входят приобретение лекарств по рецепту, оплата транспорта для проезда к месту лечения и санаторно-курортное лечение.

В 2025 году выплата НСУ составляет 1728 рублей в месяц, чтобы получить его в денежной форме, нужно подать соответствующее заявление.

Также пенсионеры освобождаются от налога на имущество по одному объекту недвижимости и имеют право на ряд вычетов. Для этого необходимо подать заявление в Федеральную налоговую службу до 1 ноября с указанием объекта.

Финогенова добавила, что пенсионеры старше 70 лет могут получить субсидию на покрытие расходов по взносу на капитальный ремонт. Для этого следует сначала осуществить платеж, а после — предоставить документы на компенсацию.

Накануне юрист, глава Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский рассказал, что выплата пенсии приостанавливается, если гражданин не получает ее в течение шести месяцев подряд.

Ранее в Соцфонде рассказали, на сколько увеличится пенсия в 2026 году.