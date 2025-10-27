На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Генпрокуратура намерена запретить экстремистское объединение в Челябинской области

«Ъ»: Генпрокуратура подала иск о запрете объединения «Махонинские»
Павел Бедняков/РИА Новости

Генеральная прокуратура России обратилась в суд с иском, требуя признать экстремистским и запретить объединение «Махонинские». Об этом сообщает газета «Коммерсантъ». («Ъ»).

Ответчиками по иску являются 16 человек, в том числе братья Александр и Андрей Махонины, их родственники и знакомые, а также семь принадлежащих им коммерческих организаций.

В ходе надзора за исполнением противоэкстремистского законодательства прокуратура и ФСБ выявили объединение «Махонинские», в основе деятельности которого лежат взгляды и идеи признанного экстремистским и запрещенного в стране международного общественного движения «Арестантское уголовное единство» (организация признана в РФ экстремистской и запрещена) (АУЕ). Объединение создали в 1990-е годы братья Махонины, использовавшие для его организации свой криминальный опыт и преступное прошлое его активных участников.

Генпрокуратура отмечает, что «Махонинские», пользуясь неформальными отношениями с властями и правоохранительными органами, занимались вымогательствами, грабежами, разбоями, силовым переделом экономических сфер влияния, запугиванием своих конкурентов и оппонентов.

21 августа стало известно, что суд Санкт-Петербурга приговорил к 11 годам колонии строгого режима гражданина Абхазии Дениса Квициани, признанного виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии, вымогательстве, организации ячейки экстремистского движения АУЕ и финансировании его деятельности.

Ранее в Ульяновске задержали 22 члена преступной группировки.

