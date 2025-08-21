В Петербурге осудили «смотрящего» за «Крестами»

«Смотрящего» за «Крестами» в Петербурге осудили на 11 лет

Суд Санкт-Петербурга приговорил к 11 годам колонии строгого режима гражданина Абхазии Дениса Квициани, сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Квициани решением суда на пять лет лишен права участвовать в работе общественных организаций.

Его признали виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии, вымогательстве, организации ячейки экстремистского движения АУЕ (организация признана в РФ экстремистской и запрещена) и финансировании его деятельности.

Как уточнили в пресс-службе городской прокуратуры, с 2006 по 2019 год Квициани, известный как Денис Сван или Абхаз, совершал преступления в России и Абхазии.

В 2019 году в СИЗО «Кресты» он получил от вора в законе Давида Чачибаи статус «положенца» и «смотрящего» за зонами влияния в ряде исправительных колоний Петербурга и Ленобласти, сообщает «Фонтанка». В частности, он пополнял «общак» и распространял среди заключенных воровские порядки. У одного из них Квициани вымогал 750 тысяч рублей.

Свою вину Квициани не признал.

В июле этого года сообщалось о задержании тайного вора в законе Лехи Московского. О «неучтенном» воре в законе Лехе Московском правоохранительным органам стало известно примерно год назад. При задержании он отказался ответить на вопрос является ли он «вором в законе». Однако ФСБ и МВД удалось узнать, что «короновали» его в 1997 году.

Ранее в Саратовской области пенсионерка перехитрила мошенника и сдала его полиции.