В Ульяновске задержали 22 члена преступной группировки

В Ульяновске задержали 22 членов преступной группировки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные МВД.

По данным следствия, задержанные входили в группировку «Центр — Камаз» и подозреваются в пропаганде идеологии АУЕ (организация запрещена в России). Сообщается, что в числе задержанных были девять лидеров этой преступной организации, а также ее «штурмовики». Следователи считают, что члены группировки активно занимались вербовкой молодых людей в криминальные структуры.

Идеология АУЕ предполагает противопоставление «воровской» власти государственной и преимущество «понятий» над законами.

До этого в Калуге задержали преступную группировку после погрома в «Пятерочке».

По данным источника агентства в силовых структурах, группировка была причастна к вымогательству и нарушению общественного порядка. Задержание ее представителей произошло после того, как они устроили драку в «Пятерочке», опрокидывая при этом корзины и тележки и игнорируя призывы сотрудницы магазина остановиться.

Ранее в Сицилии разом арестовали свыше сотни мафиози.