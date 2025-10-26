У берегов Стамбула произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,7 зафиксировано в Черном море поблизости от Стамбула. Об этом сообщает турецкое Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

По его данным, толчки произошли в 19:44 примерно в 16 км от побережья, к северо-западу от Стамбула, где живут более 15 млн чел. Очаг находился на глубине 16 км.

В начале месяца жители Стамбула ощутили толчки от землетрясения, произошедшего в регионе Мраморного моря. На этом фоне в домах начала шататься мебель. Некоторые горожане запаниковали, а посетители ресторанов на западе Стамбула вышли на улицы города.

Тогда в AFAD уточнили, что магнитуда подземных толчков составила 5. А сейсмологи стамбульской Обсерватории Кандилии оценили ее в 5,3. Эпицентр природного катаклизма располагался в акватории Мраморного моря, на расстоянии 18 км от города Мармара-Эреглиси. Очаг залегал на глубине 6,7 км.

