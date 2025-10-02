На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В турецком городе зафиксировали подземные толчки

В Стамбуле ощутили подземные толчки от землетрясения в акватории Мраморного моря
Depositphotos

Жители турецкого города Стамбула ощутили толчки от землетрясения, произошедшего в регионе Мраморного моря. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, подземные толчки зафиксировали примерно в 14:55 мск. На этом фоне в домах начала шататься мебель.

«Некоторые из местных жителей начали паниковать, посетители ресторанов на западе города вышли на улицу», — говорится в материале.

Как рассказали в Управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий в Турции, магнитуда землетрясения достигла 5. При этом сейсмологи Обсерватории Кандилии оценили магнитуду в 5,3.

Эпицентр природного катаклизма находился в акватории мраморного моря, на расстоянии 18 км от города Мармараэреглиси. Очаг располагался на глубине 6,7 км.

1 октября неподалеку от города Тиакур в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1. В местном сейсмологическом и метеорологическом агентстве BMKG сообщили, что эпицентр стихийного бедствия находился в море. Его очаг залегал на глубине 163 км.

Власти предупредили местных жителей о возможных афтершоках. Угроза возникновения цунами не объявлялась.

Ранее ученые обнаружили механизм, который увеличивает силу землетрясений.

