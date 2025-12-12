Россиянам объяснили, почему рубль укрепляется вопреки декабрьским традициям

Экономист Коныгин: рубль в этом декабре укрепляет приток зарубежной валюты в РФ

В обычные годы декабрь сопровождается сезонным ослаблением рубля, однако в 2025-м российская валюта демонстрирует обратную динамику. Как пояснил «Газете.Ru» старший экономист инвестбанка «Синара» Сергей Коныгин, поддержка рублю формируется сразу по нескольким каналам.

«Во-первых, с сентября по ноябрь зафиксирован значительный приток валютных депозитов юридических лиц — порядка $20–25 млрд. По словам эксперта, бизнес активно наращивает валютные резервы на фоне усиления санкционных рисков, и этот поток валюты заметно укрепляет позиции рубля даже при крайне низкой цене нефти Urals — 40–45 долларов за баррель», — отметил Коныгин.

Во-вторых, Минфин и Банк России увеличили объем интервенций в рамках бюджетного правила: продажи валюты выросли на 5 млрд рублей и сейчас достигают 14 млрд рублей в день, уточнил экономист. По его словам, это расширяет предложение валюты на рынке и оказывает прямую поддержку курсу.

Коныгин добавил, что третий фактор — повышенный спрос на рубли вслед за размещением Минфином юаневых облигаций. Для их покупки участникам рынка требовалось конвертировать валюту в рубли, что также усилило укрепляющий эффект, пояснил экономист.

По совокупности этих причин рубль в декабре ведет себя нетипично для конца года и остается устойчивым даже на фоне слабой сырьевой конъюнктуры, подытожил Коныгин.

В декабре курс доллара снижался до около 75 рублей, что является минимумом с февраля 2023 года.

Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев заявил, что курс рубля растет вопреки декабрьским традициям.