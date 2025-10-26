Выпущенный из тюрьмы мигрант пять раз пытался вернуться, но его прогоняли

Sky News: в Британии рецидивист пять раз пытался вернуться в тюрьму

Приехавший в Великобританию из Эфиопии Хадуша Герберсласи Кебату отсидел в местной тюрьме, выше из нее по ошибке и попытался вернуться обратно, но его прогнали. Об этом сообщает Sky News.

«Растерянный преступник находился возле учреждения, а сотрудники тюрьмы направляли его на железнодорожную станцию ​​<...>. Сообщается, что преступник возвращался в тюрьму «четыре или пять раз», но его прогоняли», — говорится в материале.

В сентябре британский суд признал Кебату виновным в сексуальном насилии в отношении 14-летней девочки и женщины. Кроме того, его осудили за подстрекательство несовершеннолетней к сексуальным действиям и одному пункту обвинения в домогательствах без насилия.

Из-за преступлений Кебату вспыхнули массовые протесты против нелегальной миграции в британском городе Эппинг.

Ранее сообщалось, что в Британии за год по ошибке выпустили на свободу сотни осужденных.