На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Выпущенный из тюрьмы мигрант пять раз пытался вернуться, но его прогоняли

Sky News: в Британии рецидивист пять раз пытался вернуться в тюрьму
true
true
true
close
Elnur/Shutterstock/FOTODOM

Приехавший в Великобританию из Эфиопии Хадуша Герберсласи Кебату отсидел в местной тюрьме, выше из нее по ошибке и попытался вернуться обратно, но его прогнали. Об этом сообщает Sky News.

«Растерянный преступник находился возле учреждения, а сотрудники тюрьмы направляли его на железнодорожную станцию ​​<...>. Сообщается, что преступник возвращался в тюрьму «четыре или пять раз», но его прогоняли», — говорится в материале.

В сентябре британский суд признал Кебату виновным в сексуальном насилии в отношении 14-летней девочки и женщины. Кроме того, его осудили за подстрекательство несовершеннолетней к сексуальным действиям и одному пункту обвинения в домогательствах без насилия.

Из-за преступлений Кебату вспыхнули массовые протесты против нелегальной миграции в британском городе Эппинг.

Ранее сообщалось, что в Британии за год по ошибке выпустили на свободу сотни осужденных.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами