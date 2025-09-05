На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Британии мигранта признали виновным в сексуальном насилии

Guardian: в Британии мигранта из Эфиопии признали виновным в сексуальном насилии
true
true
true
close
Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Мигранта из Эфиопии Хадуша Герберсласи Кебату, который спровоцировал протесты в британском городе Эппинг из-за нападений на местных жительниц, признали виновным по двум пунктам обвинения в сексуальном насилии. Об этом сообщает газета The Guardian.

«Проситель убежища, остановившийся в отеле в Эссексе, который стал центром протестов, был признан виновным в сексуальном насилии в отношении 14-летней девочки и женщины», — говорится в материале.

Кроме того, судья признал Кебату виновным в подстрекательстве несовершеннолетней к сексуальным действиям и одному пункту обвинения в домогательствах без насилия.

Приговор обвиняемому вынесут 23 сентября.

В августе в городах Британии прошла волна антимигрантских протестов после скандала, связанного с размещением беженцев в гостиницах. Только в Норвиче за три месяца двое бывших постояльцев были осуждены за сексуальные преступления — местные жительницы жалуются, что не чувствуют себя в безопасности.

Однако это очень прибыльный бизнес для отдельных британцев. Например, предприниматель Грэм Кинг, занимающийся размещением мигрантов в отелях, стал миллиардером. За 2024 год его благосостояние выросло на 35%.

Ранее в Британии заявили о риске революции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами