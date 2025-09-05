Guardian: в Британии мигранта из Эфиопии признали виновным в сексуальном насилии

Мигранта из Эфиопии Хадуша Герберсласи Кебату, который спровоцировал протесты в британском городе Эппинг из-за нападений на местных жительниц, признали виновным по двум пунктам обвинения в сексуальном насилии. Об этом сообщает газета The Guardian.

«Проситель убежища, остановившийся в отеле в Эссексе, который стал центром протестов, был признан виновным в сексуальном насилии в отношении 14-летней девочки и женщины», — говорится в материале.

Кроме того, судья признал Кебату виновным в подстрекательстве несовершеннолетней к сексуальным действиям и одному пункту обвинения в домогательствах без насилия.

Приговор обвиняемому вынесут 23 сентября.

В августе в городах Британии прошла волна антимигрантских протестов после скандала, связанного с размещением беженцев в гостиницах. Только в Норвиче за три месяца двое бывших постояльцев были осуждены за сексуальные преступления — местные жительницы жалуются, что не чувствуют себя в безопасности.

Однако это очень прибыльный бизнес для отдельных британцев. Например, предприниматель Грэм Кинг, занимающийся размещением мигрантов в отелях, стал миллиардером. За 2024 год его благосостояние выросло на 35%.

