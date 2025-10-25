На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Британии за год по ошибке выпустили на свободу сотни осужденных

В Великобритании наблюдается тревожный рост числа ошибочно освобожденных заключенных. В период с марта 2024 года по март 2025 года на свободу по ошибке вышли более 260 человек, что на 128% превышает показатели предыдущего года, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на правительственную статистику.

Согласно представленным данным, 233 осужденных были неправомерно выпущены из тюрем, а еще 29 – из зала суда.

Эти цифры были опубликованы на фоне громкого скандала, связанного с ошибочным освобождением нелегального мигранта из Эфиопии Хадуша Кебату, осужденного за сексуальные преступления, что вызвало общественный резонанс и протесты по всей стране. Инцидент с Кебату произошел в рамках подготовки к его депортации.

23 сентября Магистратский суд Челмсфорда приговорил Кебату к году тюремного заключения за домогательства к 14-летней девочке и женщине. Позже он был выпущен из тюрьмы для передачи сотрудникам МВД с целью последующей депортации. На одном из этапов передачи Кебату исчез. По информации полиции Эссекса, он скрылся в Лондоне.

Ранее британец сбежал из тюрьмы, обманув охранников поддельными документами об освобождении.

