Россияне стали чаще растягивать ремонт и делать его сами

Россияне стали рациональнее подходить к ремонту жилья — многое делают своими руками, выбирая современные материалы, которые позволяют сэкономить без потери внешнего вида. Об этом рассказал «Газете.Ru» эксперт по внутренней отделке помещений, генеральный директор компании НАТЭК Алексей Орехов.

По его словам, в сравнении с 2024 годом люди тратят на ремонт не меньше, а местами даже больше, но делают это иначе.

«По стране стоимость базового ремонта однокомнатной квартиры сейчас колеблется от 800 тыс. до 1,4 млн рублей, если речь о полном цикле работ, включая отделку и установку сантехники. В новостройках «с нуля» — уже ближе к полутора миллионам. Это на 10–15% выше, чем годом ранее. На фоне высоких ставок по депозитам часть людей отложила «косметику» — перекраску стен, замену дверей, декоративные панели. Те, кто раньше делал ремонт «сразу и красиво», в этом году предпочли отложить второстепенные этапы и временно разместить деньги на вкладах под 14–15% годовых. Но отложили не все. Электрика, сантехника, гидроизоляция, утепление — эти позиции остались в приоритете, потому что их переносить нельзя», — сказал Орехов.

Он также отметил, что в городах, где квадратный метр подорожал сильнее всего, россияне часть ремонтных работ стали выполнять самостоятельно.

«Люди активно используют готовые модульные решения: берут каркасы кухонь без фасадов, а дверцы заказывают отдельно — в частных мастерских или на маркетплейсах. Так удается собрать кухню за 150 тыс. вместо 300. Появился целый рынок недорогих доработок — перекраска фасадов аэрозольной эмалью, обновление мебели под золото или латунь, покраска труб без демонтажа. Материалы стали технологичнее: краски теперь ложатся даже на ржавчину, сохнут за полчаса и не требуют грунтовки. Ремонт перестал быть делом только профессионалов, и это видно по продажам товаров для самостоятельных работ. Еще одно направление — постепенный ремонт. Раньше делали все сразу, теперь разбивают на этапы: в этом месяце — ванная, через полгода — кухня. На рынке труда это тоже чувствуется: мастеров вызывают на короткие заказы, спрос на универсалов вырос», — констатировал Орехов.

