В Петербурге ремонт жилья оказался дороже московского

Стоимость ремонта жилья в Санкт-Петербурге в первом полугодии 2025 года оказалась выше, чем в Москве, несмотря на более быстрый рост цен в столице. Об этом говорится в исследовании Infoline «Индекс стоимости ремонта», материалы которого приводит ТАСС.

Согласно данным аналитиков, в Петербурге средняя цена ремонта достигла 10,7 тыс. рублей за кв. м, что на 7,3% больше показателя годом ранее. В Москве рост составил 7,5%, однако итоговый уровень оказался ниже — 9,9 тыс. рублей за кв. м.

В Северной столице ремонт студии за полгода подорожал на 7,5% до 12,1 тыс. рублей за кв. м, однокомнатной квартиры — на 7,4% до 10,9 тыс. рублей, двухкомнатной — на 7% до 9,7 тыс. рублей. Аналитики отметили, что сильнее всего выросли цены на сантехнику (+16%), лакокрасочные материалы (+13,5%) и электрику (+12,9%). При этом подешевели герметики и строительная химия — на 6,1%.

В Москве ремонт студии подорожал на 8% и достиг 11,7 тыс. рублей за кв. м, в однокомнатной квартире — на 7,5% до 10,4 тыс. рублей, в двухкомнатной — на 7,5% до 9,4 тыс. рублей. Наибольший рост цен зафиксирован на сантехнику (+15,4%) и сухие строительные смеси (+11,3%), а снижение — на метизы (-7,1%), лакокрасочные материалы (-6,6%) и обои (-4%).

Аналитики пояснили, что более низкая стоимость ремонта в Москве связана с ценами на сухие смеси и строительную химию, которые формируют значительную часть расходов. По их словам, удорожание стройматериалов связано с ростом логистических затрат, повышением зарплат, увеличением стоимости энергоресурсов, инфляцией в производстве и усилением регулирования.

Кроме того, около 40% ассортимента в крупных сетях товаров для ремонта приходится на импорт. Наибольшая зависимость отмечается в сегментах сантехники, лакокрасочной продукции и электроинструментов.

