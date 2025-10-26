На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Фигурант дела о мошенничестве с квартирой Долиной не успел на СВО до суда

Фигурант дела о мошенничестве с квартирой Долиной не смог до суда попасть на СВО
true
true
true
close
Прокуратура Москвы

Артур Каменецкий, обвиняемый в мошенничестве с недвижимостью народной артистки России Ларисы Долиной, не смог оформить контракт с Министерством обороны для участия в специальной военной операции (СВО) до начала судебного процесса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

По данным агентства, 27-летний Каменецкий может подать соответствующее прошение на любой стадии судебного разбирательства.

«До начала судебного разбирательства в Подмосковье не стали подписывать с Каменецким документы о приостановлении производства по уголовному делу. <...> Однако это не препятствует ему в дальнейшем подать аналогичное ходатайство на любой стадии судопроизводства», – говорится в сообщении.

В ходе обыска в жилище Каменецкого была найдена банковская карта, на которую Лариса Долина перевела часть своих средств.

Каменецкий, который привлек к мошеннической схеме так называемых «дропперов», впоследствии ставших ответчиками по иску Долиной, был задержан и взят под стражу в конце ноября 2024 года. На допросе он признал свою вину. Известно, что ранее он привлекался к административной ответственности за употребление наркотиков и распространение нацистской символики, а также был судим за разбой, вымогательство и грабеж.

Ранее Долина сохранила свою недвижимость, а мать-одиночку оставили без денег и квартиры.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами