Долина сохранила свою недвижимость, а мать-одиночку оставили без денег и квартиры

Суд подтвердил, что ставшая жертвой мошенников певица Лариса Долина является истинным владельцем элитной квартиры в Хамовниках, которую она ранее по указке мошенников продала матери-одиночке Полине Лурье по заниженной стоимости. Адвокат Лурье заверила, что женщина продолжит борьбу. При этом на вопрос, удастся ли ей вернуть деньги в случае неудачи, защитница покачала головой.

Полина Лурье, которая купила квартиру народной артистки Ларисы Долиной, во время апелляции не смогла вернуть себе недвижимость. Мосгорсуд подтвердил, что квартира остается за Долиной, выяснило РИА Новости.

«Постановление Хамовнического суда Москвы оставлено без изменений, апелляционная жалоба — без удовлетворения»,

— сообщил источник агентства в суде.

Представители Лурье подтвердили, что не могли выиграть суд. Заседание проходило в закрытом режиме.

По данным РИА Новости, Полина Лурье вышла из зала суда в слезах, она не стала общаться с журналистами. Ее адвокат Светлана Свириденко сказала «Известиям», что защита намерена подавать кассацию. Другие журналисты спросили, вернут ли деньги Лурье? Адвокат отрицательно покачала головой.

Ранее Долина обратилась в Хамовнический суд Москвы с просьбой признать сделку по продаже квартиры Лурье недействительной. Суд постановил прекратить право собственности ответчика и признать имущество за певицей. Лурье подала встречный иск о выселении Долиной, в удовлетворении этих требований ей отказали.

Оба иска объединили в одно производство, процесс проходил в закрытом режиме. Представители сторон не комментировали происходящее журналистам, так как дали подписку о неразглашении информации.

Обман Долиной

Весной 2024 года с Долиной связались мошенники. Они представились полицейскими и сказали, что с недвижимостью артистки хотят совершить мошеннические действия. Неизвестные настояли, чтобы Долина продала свое имущество в ЖК «Ксеньинский» в Хамовниках, а деньги перевела на «безопасный счет», добавив к ним свои сбережения.

Общая сумма ущерба составила около 180 млн рублей. Квартира Долиной стоит около 195 млн рублей, но она продала имущество всего за 112 млн.

Эта сумма гораздо ниже рыночной цены. Согласно текущему законодательству, подобное занижение цены может быть поводом для признания покупателя недобросовестным, а это уже будет аргументом для оспаривания сделки.

Покупателем стала 34-летняя мать-одиночка Полина Лурье. 24 июня они с Долиной заключили сделку купли-продажи. При этом артистка продолжила жить в квартире. В начале августа, когда Долина выступала в Театре на Таганке, к ее дому приехали пятеро неизвестных и заявили, что теперь это их квартира. Певица отказалась освобождать жилье и обратилась в полицию. Тогда она и поняла, что стала жертвой мошенников. В итоге на квартиру наложили арест.

В ходе расследования задержали 53-летнюю Анжелу Цырульникову — она забрала у Долиной наличные и передала их мошенникам. Женщина заявила следователям, что встреча с артисткой была подарком ей на день рождения, якобы ее саму обманули в этом мошенники. При этом известно, что Цырульникова уже участвовала в обмане пенсионеров. Также нашли еще несколько человек, которые осознанно или нет согласились быть дропперами — на их счета поступили украденные деньги, а затем эти средства пошли дальше.

Суд вернул Долиной проданную из-за мошенников квартиру. Но за нее придется заплатить Хамовнический районный суд Москвы встал на сторону народной артистки России Ларисы Долиной и вернул ей... 28 марта 22:42

Бухгалтер Лурье утверждает, что много работала, чтобы накопить на квартиру для себя и сына. Также она продала родительское имущество и взяла кредит, пишет Дзен-канал Red Carpet.

«Я просто хотела обеспечить своего ребенка достойным жильем», — сказала женщина журналистам после одного из судов.

Сейчас Лурье вместе с сыном живет на съемной квартире, ей не вернули потерянные средства.