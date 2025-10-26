На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
У бывшего мэра Сочи требуют конфисковать 77 объектов недвижимости

Генпрокуратура требует конфисковать активы экс-мэра Сочи на 1,6 млрд рублей
Владимир Трефилов/РИА Новости

Генеральная прокуратура России подала иск о конфискации имущества экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского, его родственников, а также связанных с ними физлиц и организаций. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

Иск подал первый заместитель генпрокурора России Анатолий Разинкин 16 октября в районный суд Сочи. Впоследствии Хостинский райсуд уже наложил арест на имущество и банковские счета фигурантов.

Общая стоимость активов оценивается примерно в 1,6 млрд рублей. Под арест попали 77 объектов недвижимости, расположенных в Краснодарском крае, Санкт-Петербурге, Москве и Ленинградской области. Речь идет о складских комплексах, земельных участках и автопарке, среди которого указаны Lada Niva, Porsche 911 и несколько автомобилей Mercedes. Отдельно прокуратура требует изъятия 14 квартир: девяти — в центре Сочи, двух — в Геленджике, одной — в Санкт-Петербурге и двух — в Москве.

Защита Копайгородского заявила, что иск не признает. Адвокаты сообщили, что их доверители настаивают на законном происхождении всех объектов и указывают на наличие подтверждающих документов. Также они заявили, что требования прокуратуры, по их мнению, не подкреплены доказательствами и затрагивают единственное жилье, где проживают трое малолетних детей, назвав принятые обеспечительные меры чрезмерными.

Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский и его супруга Янина обвиняются по статье о присвоении или растрате. По версии следствия, в ноябре 2023 года экс-мэр получил через жену деньги от местного предпринимателя. Сумма взятки составила более 43 млн рублей и была сопряжена с вымогательством. Также Копайгородского подозревают в присвоении имущества по делу о хищении двух земельных участков стоимостью 3,7 млн рублей.

Ранее суд отказался снять домашний арест с Янины Копайгородской.

