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Суд отказался снимать домашний арест с жены экс-мэра Сочи

Жену экс-мэра Сочи Копайгородского оставили под домашним арестом
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Depositphotos

Московский городской суд не стал снимать домашний арест с Янины Копайгородской, жены бывшего мэра Сочи, по делу о растрате. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на решение инстанции.

«Решение Мещанского суда Москвы оставить без изменения, жалобы — без удовлетворения», — постановил суд.

Защита Копайгородской просила назначить женщине запрет определенных действий, сославшись на то, что следствие не представило доказательств причастности подсудимой к преступлению.

Адвокаты продемонстрировали документы, согласно которым их подзащитной необходимо проходить медицинское обследование, а также заявили, что вместе с Копайгородской не могут выйти из дома трое ее маленьких детей.

Алексея Копайгородского обвиняют в хищении участка общей площадью семь соток и стоимостью 3,7 млн руб. По словам адвоката бывшего чиновника, эту землю Копайгородский «подарил благотворительному фонду «Дети Донбасса». Задержанного проверяют и на причастность к другим преступлениям. Суд также арестовал имущество и деньги на счетах Копайгородского и его супруги Янины.

13 ноября жену Копайгородского отправили под домашний арест. Она проходит по тому же уголовному делу о растрате в особо крупном размере, что и супруг.

Ранее сообщалось, что защита обжаловала арест экс-губернатора Рязанской области по делу о взятке.

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