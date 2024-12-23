Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В отношении экс-мэра Сочи Копайгородского завели второе уголовное дело

МВД РФ: экс-мэра Сочи заподозрили в получении взятки на сумму 43 млн рублей
close
Владимир Трефилов/РИА Новости

Бывший мэр города Сочи Алексей Копайгородский стал фигурантом еще одного уголовного дела, возбужденного по статье о получении взятки. Об этом сообщается на официальном сайте министерства внутренних дел РФ.

В сентябре 2024 года экс-чиновника арестовали в рамках уголовного дела об особо крупной растрате. При этом его супругу Янину Копайгородскую, также ставшую фигурантом дела, отправили под домашний арест. Им вменили хищение двух земельных участков, общая стоимость которых составляет 3,7 млн рублей.

Из заявления ведомства следует, что в ходе расследования сотрудники правоохранительных органов узнали об еще одном преступлении, совершенном бывшим мэром Сочи.

«По версии следствия, в ноябре 2023 года Алексей Копайгородский через супругу, которая выступила в роли посредника, получил от сочинского предпринимателя взятку в особо крупном размере. Она состояла в оказании услуг имущественного характера на сумму более 43 млн рублей и была сопряжена с вымогательством», — говорится в публикации.

В тексте уточняется, что взамен экс-чиновник обещал передавшему деньги предпринимателю создать благоприятные условия для развития его бизнеса.

Таким образом, сейчас в отношении Копайгородского и его жены заведены два уголовных дела. Первое было возбуждено по ст. 160 и 290 УК РФ, второе — по ст. 291.1 УК РФ. В настоящее время следователи пытаются выяснить, были ли у них соучастники.

Ранее суд отказался снять домашний арест с Янины Копайгородской.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами