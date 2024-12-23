В отношении экс-мэра Сочи Копайгородского завели второе уголовное дело

Бывший мэр города Сочи Алексей Копайгородский стал фигурантом еще одного уголовного дела, возбужденного по статье о получении взятки. Об этом сообщается на официальном сайте министерства внутренних дел РФ.

В сентябре 2024 года экс-чиновника арестовали в рамках уголовного дела об особо крупной растрате. При этом его супругу Янину Копайгородскую, также ставшую фигурантом дела, отправили под домашний арест. Им вменили хищение двух земельных участков, общая стоимость которых составляет 3,7 млн рублей.

Из заявления ведомства следует, что в ходе расследования сотрудники правоохранительных органов узнали об еще одном преступлении, совершенном бывшим мэром Сочи.

«По версии следствия, в ноябре 2023 года Алексей Копайгородский через супругу, которая выступила в роли посредника, получил от сочинского предпринимателя взятку в особо крупном размере. Она состояла в оказании услуг имущественного характера на сумму более 43 млн рублей и была сопряжена с вымогательством», — говорится в публикации.

В тексте уточняется, что взамен экс-чиновник обещал передавшему деньги предпринимателю создать благоприятные условия для развития его бизнеса.

Таким образом, сейчас в отношении Копайгородского и его жены заведены два уголовных дела. Первое было возбуждено по ст. 160 и 290 УК РФ, второе — по ст. 291.1 УК РФ. В настоящее время следователи пытаются выяснить, были ли у них соучастники.

Ранее суд отказался снять домашний арест с Янины Копайгородской.