МВД предупредило о схеме мошенников с «доставкой» от маркетплейсов

МВД: мошенники звонят от имени маркетплейсов и получают доступ к «Госуслугам»
true
true
true
close
Minerva Studio/Shutterstock/FOTODOM

Злоумышленники используют многоступенчатые схемы обмана под видом доставки от маркетплейсов и после этого получают доступ к аккаунтам граждан на портале «Госуслуги». Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ в ответ на соответствующий запрос.

В ведомстве уточнили, что жертве звонят от имени сотрудника сервиса и просят продиктовать код из СМС, объясняя это необходимостью подтвердить получение посылки.

После того как мошенники получают код, они заявляют собеседнику о якобы взломанном аккаунте на портале госуслуг, оформленных на его имя кредитах и даже финансировании ВСУ. Далее аферисты убеждают человека снять деньги с личных счетов и передать их так называемым «представителям спецслужб» под предлогом защиты средств.

МВД призвало граждан быть особенно осторожными при подобных звонках и не сообщать никому одноразовые коды, направляемые для подтверждения операций или входа в личный кабинет.

Также в ведомстве рассказывали, что злоумышленники под предлогом трудоустройства на маркетплейсах похищают личные данные и коды авторизации граждан, впоследствии используя их для оформления микрозаймов.

Ранее россиян предупредили о мошеннической схеме с отключением системы пожарной безопасности.

