«Ашан» зарегистрировал в России новый товарный знак

ООО «Ашан» (российское юрлицо французской сети гипермаркетов Auchan) зарегистрировал в России новый товарный знак в виде красного птенца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу Роспатента.

Отмечается, что под новым логотипом в России можно продавать продукты, косметику, парфюмерию, материалы для рисования, игрушки и прочие товары.

В марте этого года сообщалось, что сеть гипермаркетов «Ашан» направила поставщикам требование о снижении закупочных цен, ссылаясь на укрепление рубля и давление на собственную маржинальность из-за постоянного роста цен. Как писала газета «Коммерсантъ», поставщики мотивируют рост цен замедлением поставок из-за рубежа и увеличением издержек.

В прошлом году сообщалось, что «Ашан» может продать свои российские активы, а покупателями могут выступить крупные российские розничные сети, например, «Лента» или «Магнит».

Ранее «Ашан» прокомментировал ситуацию с обнаружением опасной бутилированной воды.