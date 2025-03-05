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«Ашан» добивается от поставщиков снижения цен

«Ашан» намерен добиваться снижения цен на поставляемые продукты
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Мария Девахина/РИА Новости

Сеть гипермаркетов «Ашан» направила поставщикам требование о снижении закупочных цен, ссылаясь на укрепление рубля и давление на собственную маржинальность из-за постоянного роста цен. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Ретейлер установил дедлайн — 10 марта — для представления предложений по снижению цен. Один из крупных поставщиков подтвердил получение данного письма, отметив отсутствие подобных запросов от других крупных ретейлеров.

Отмечается, что поставщики мотивируют рост цен замедлением поставок из-за рубежа и увеличением издержек.

В X5 Group («Перекресток», «Пятерочка», «Чижик») заявили, что не направляли централизованных запросов о снижении цен, однако поддерживают постоянное взаимодействие с поставщиками.

В конце февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился ростом цен на картофель на внутреннем рынке.

Ранее в ЦБ спрогнозировали снижение текущих темпов роста цен в ближайшие месяцы.

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