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«Ашан» прокомментировал ситуацию с обнаружением опасной бутилированной воды

Ашан: партия питьевой воды с превышенным содержанием лития была утилизирована
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Евгений Одиноков/РИА Новости

Партия питьевой воды, в которой обнаружили превышение допустимого уровня лития, была утилизирована. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе »Ашан ретейл Россия».

«Безопасность продукции, реализуемой в магазинах «Ашан ретейл Россия», является приоритетом в деятельности компании», — подчеркнули в пресс-службе компании.

Незадолго до этого Telegram-канал «SHOT проверка» сообщил, что в воде «Сенежская», отобранной в магазине «Ашан» в Самарской области, нашли несоответствие по содержанию лития.

Журналисты отмечали, что при длительном употреблении воды с повышенным содержанием лития можно получить мышечную слабость, аритмию, почечную недостаточность и снижение функций щитовидной железы. Предельно допустимая концентрация лития в питьевой воде составляет 0,03 мг/л.

22 мая Telegram-канал «SHOT Проверка» писал, что в детском пюре «Агуша» обнаружены бактерии, способные вызвать отравление. Позже Компания «‎Вимм-Билль-Данн», которая производит продукт, опровергла эти данные, ссылаясь в том числе на исследование Роспотребнадзора.

Ранее в популярных у россиян купатах нашли опасную бактерию, поражающую ЦНС.

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