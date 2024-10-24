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Auchan может продать свои российские активы ретейлерам в РФ

«Ъ» рассказал о двух сценариях выхода Auchan из России

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Мария Девахина/РИА Новости

Выход Auchan («Ашан») с российского рынка может произойти по двум основным сценариям. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в компании.

Предполагается, что причиной для выхода французской компании с российского рынка могло стать ужесточение условий выхода иностранцев из российских активов. Активы Auchan могут быть проданы, по мнению издания, крупной российской розничной сети, например, «Ленте» или «Магниту».

«По словам собеседника «Ъ», Auchan рассматривает два сценария выхода из российского бизнеса: передача его местному менеджменту либо продажа крупному ретейлеру», — сообщает издание.

Активы французской компании в России, в том числе торговые площади, магазины и другое имущество, оцениваются в 60 млрд рублей.

До этого в «Ашане» опровергли сообщение об уходе компании с российского рынка.

24 октября издание Le Figaro сообщило, что «Ашан» выставил на продажу свою дочернюю компанию в России. В материале говорилось, что группа уже нашла двух потенциальных покупателей.

Ранее стало известно, что ФНС подозревает «Ашан» в неуплате налогов на сумму более 180 млн руб.

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