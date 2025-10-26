На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В ОП предупредили о штрафах для компаний за запрет выезда за границу сотрудникам

Член ОП Машаров: компаниям грозят штрафы за запрет выезда за границу работникам
true
true
true
close
Ivanova Ksenia/Shutterstock/FOTODOM

Компании могут столкнуться со штрафами, если будут вводить необоснованные запреты выезда за границу для сотрудников. Об этом ТАСС сообщил член комиссии Общественной палаты (ОП) России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Член ОП отметил, что, согласно Трудовому кодексу, каждый работник имеет равные права для реализации своих трудовых прав. При этом никто не может предоставлять дополнительные преимущества, подчеркнул Машаров. По его словам, исключением является допуск к сведениям, составляющим государственную тайну.

Машаров добавил, что при нарушении этих положений работодатель может быть привлечен к административной ответственности.

»[Это] влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, на юридических лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей», — сказал член ОП.

6 октября вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян призвал россиян судиться с МВД, в случае сорванного отпуска за рубежом из-за ошибок в загранпаспорте. Эксперт уточнил, что в судебной практике есть примеры, когда правоохранительные органы обязали выплатить суммы, вплоть до полумиллиона рублей.

Ранее среди россиян вдвое вырос спрос на поездки во время ноябрьских праздников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами