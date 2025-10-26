В ОП предупредили о штрафах для компаний за запрет выезда за границу сотрудникам

Компании могут столкнуться со штрафами, если будут вводить необоснованные запреты выезда за границу для сотрудников. Об этом ТАСС сообщил член комиссии Общественной палаты (ОП) России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Член ОП отметил, что, согласно Трудовому кодексу, каждый работник имеет равные права для реализации своих трудовых прав. При этом никто не может предоставлять дополнительные преимущества, подчеркнул Машаров. По его словам, исключением является допуск к сведениям, составляющим государственную тайну.

Машаров добавил, что при нарушении этих положений работодатель может быть привлечен к административной ответственности.

»[Это] влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, на юридических лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей», — сказал член ОП.

6 октября вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян призвал россиян судиться с МВД, в случае сорванного отпуска за рубежом из-за ошибок в загранпаспорте. Эксперт уточнил, что в судебной практике есть примеры, когда правоохранительные органы обязали выплатить суммы, вплоть до полумиллиона рублей.

Ранее среди россиян вдвое вырос спрос на поездки во время ноябрьских праздников.