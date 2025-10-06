Эксперт призвал судиться с МВД из-за сорванного заграничного отпуска

Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян призвал россиян судиться с МВД, в случае сорванного отпуска за рубежом из-за ошибок в загранпаспорте. Об этом Мкртчян рассказал в интервью радиостанции «Говорит Москва».

«Многие россияне не могут улететь за границу из-за ошибок органов, выдавших паспорта, а это структура МВД. […] Также уже десятки россиян выиграли суды у органов, выдавших паспорта. Причем не просто возвращаются деньги за оформление паспорта, а полностью за туристическую путевку» – отметил эксперт.

Мкртчян уточнил, что в судебной практике есть примеры, когда правоохранительные органы обязали выплатить суммы, вплоть до полумиллиона рублей. Представитель туроператоров подчеркнул, что в случае отказа выезда из страны необходимо на контрольно-пропускном пункте взять справку о причине невыезда. Впоследствии этот документ вместе со всеми бронями и билетами нужно будет приложить к материалам дела. Он также добавил, что ни в коем случае не стоит бояться проиграть суд.

