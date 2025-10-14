Среди россиян вдвое вырос спрос на поездки во время ноябрьских праздников

В этом году среди россиян подскочил спрос на поездки во время ноябрьских праздников – по сравнению с прошлым годом он вырос вдвое. Причем 53,8% всех заказов оформлено в зарубежных отелях, передает RT со ссылкой на данные сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Специалисты отмечают, что такой бум на поездки в ноябре спровоцировал более длинные выходные, чем годом ранее. При росте спроса на отдых за рубежом внутренний туризм тоже укрепляет позиции – количество поездок за год выросло на 27% до 46,2%, отмечают аналитики.

Среди российских городов традиционно лидируют по популярности Петербург (16,9% заказов), Москва (11,3%) и Калининград (7,3%). Также в рейтинг вошли Адлер, Нижний Новгород.

Среди зарубежных направлений лидируют Таиланд (39%), ОАЭ, Италия, Турция и Япония.

Напомним, эксперты также отмечают, что, несмотря на осеннее время, россияне также сохранили интерес к круизным турам – их выбирают в основном те, кто сумел за счет выходных продлить свои отпуска. Что касается поездок за границу, то в топе оказались ближайшие страны – Белоруссия и Абхазия, где число бронирований на один-три дня выросло на 13-15% по сравнению с 2024 годом, сообщила специалист.

Ранее россиянам назвали самые бюджетные места для отдыха в ноябрьские праздники.