На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Среди россиян вдвое вырос спрос на поездки во время ноябрьских праздников

RT: более 50% поездок россиян на ноябрьские праздники приходится на зарубежье
true
true
true
close
KieferPix/Shutterstock/FOTODOM

В этом году среди россиян подскочил спрос на поездки во время ноябрьских праздников – по сравнению с прошлым годом он вырос вдвое. Причем 53,8% всех заказов оформлено в зарубежных отелях, передает RT со ссылкой на данные сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Специалисты отмечают, что такой бум на поездки в ноябре спровоцировал более длинные выходные, чем годом ранее. При росте спроса на отдых за рубежом внутренний туризм тоже укрепляет позиции – количество поездок за год выросло на 27% до 46,2%, отмечают аналитики.

Среди российских городов традиционно лидируют по популярности Петербург (16,9% заказов), Москва (11,3%) и Калининград (7,3%). Также в рейтинг вошли Адлер, Нижний Новгород.

Среди зарубежных направлений лидируют Таиланд (39%), ОАЭ, Италия, Турция и Япония.

Напомним, эксперты также отмечают, что, несмотря на осеннее время, россияне также сохранили интерес к круизным турам – их выбирают в основном те, кто сумел за счет выходных продлить свои отпуска. Что касается поездок за границу, то в топе оказались ближайшие страны – Белоруссия и Абхазия, где число бронирований на один-три дня выросло на 13-15% по сравнению с 2024 годом, сообщила специалист.

Ранее россиянам назвали самые бюджетные места для отдыха в ноябрьские праздники.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами