В ОП предложили ввести обязательную медстраховку для мигрантов при въезде в РФ

Введение обязательной платной медицинской страховки для мигрантов при въезде в Россию может значительно снизить нагрузку на систему государственного здравоохранения. Такое мнение высказал заместитель председателя комиссии Общественной палаты по общественному контролю Евгений Мартынов, слова которого передает Telegram-канал палаты.

По его словам, приобретение страховки позволит мигрантам обращаться за медицинской помощью в частные клиники, не перегружая государственные учреждения. Это особенно актуально в ситуациях, когда семьи мигрантов без полиса ОМС вызывают скорую помощь для получения плановой медицинской помощи, отвлекая медиков от экстренных вызовов.

Мартынов инициировал проверку нагрузки на систему здравоохранения, направив соответствующие запросы в органы власти и территориальные фонды ОМС.

22 октября депутат Госдумы Сергей Чижов заявил, что мигранты будут платить отчисления в Фонд обязательного медицинского страхования пять лет, а не три года, прежде чем получать бесплатное медицинское обслуживание в России.

Ранее Валентина Матвиенко предложила безработным платить за ОМС.