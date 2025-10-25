На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Власти РФ рассмотрели заявки на льготы от 42 угольных компаний

Цивилев: рассмотрены заявки на субсидирование от 42 угольных предприятий
Parilov/Shutterstock/FOTODOM

Подкомиссия, возглавляемая министром финансов Антоном Силуановым, рассмотрела запросы на получение индивидуальных мер поддержки от 42 угледобывающих компаний. Об этом сообщил министр энергетики РФ Сергей Цивилев в интервью ТАСС.

«Что касается адресной помощи, то подкомиссия под руководством министра финансов Антона Силуанова рассматривает индивидуальные заявки. Уже изучены заявки 42 предприятий, на рассмотрении находятся еще 8. Около 15 компаний планируют подать документы в ближайшее время», – отметил глава Минэнерго.

Цивилев также сообщил о формировании списка из более чем 130 угольных предприятий, которым уже оказана поддержка в виде налоговых льгот. Эти меры, по словам Цивилева, позволяют компаниям сохранить оборотные средства и поддерживать финансовую устойчивость.

Кроме того, реализованы меры по субсидированию транспортировки угля, добавил министр.

В сентябре глава Кузбасса Илья Середюк сообщил, что из-за кризиса в угольной отрасли регион недополучит 32 млрд рублей доходов 2025 году.

Ранее в Минэнерго перечислили перспективные рынки сбыта для российского угля.

