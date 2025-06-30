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В Минэнерго назвали перспективные рынки сбыта российского угля

Исламов: Китай, Индия и Африка будут основными рынками сбыта для угля из РФ
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Основными перспективными рынками сбыта для российского угля являются Китай, Индия и Африка. Об этом рассказал ТАСС заместитель министра энергетики России Дмитрий Исламов.

При этом основной потенциал для сбыта энергетического угля сосредоточен в КНР, для коксующегося — в Индии.

«Нам нужны все направления — восточное, северо-западное и южное. Но основные рынки — это все-таки страны Азиатско-Тихоокеанского региона: Китай и Индия, страны с самым большим народонаселением», — уточнил Исламов.

Третьим по потенциалу регионом является Африка, население которой уже превышает миллиард человек.

29 июня замминистра энергетики рассказал, что текущих запасов угля России хватит еще на 500—600 лет, а с учетом доразведки — на 1000 лет вперед. По словам Исламова, мир всегда будет использовать данное полезное ископаемое как энергоресурс, несмотря на «зеленую» повестку и мнение ряда мировых экспертов, что оно вскоре вообще исчезнет из энергобаланса.

Ранее стало известно о риске существенного падения мировых цен на уголь.

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