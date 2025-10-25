Жители российского города жалуются на запах газа и ацетона на улицах

В Омске люди массово жалуются на запах газа и ацетона

Жители Омска массово жалуются на запах газа и ацетона. Об этом горожане пишут на странице губернатора Виталия Хоценко на его странице в соцсети «ВКонтакте».

«А чем дышать в Омске? Снова выбросами жутко пахнет в Кузьминках, у Маяк-Молла! Левый берег задыхается! Выходной день, а жителям города на улице не погулять! Когда будут реальные действия??? Экология — это наше здоровье! Хотим чистый воздух!», — написала Катя Морозова.

Глава региона пока не ответил комментаторам.

С жалобами омичи также обращаются в редакцию местного портала NGS55.RU.

«Омичка, проживающая в районе «Голубого огонька» и рассказала, что газом пахнет так, что сначала она подумала, что не выключила плиту», — говорится в посте.

По данным журналистов, на остановках «Цирк» и «Хлебозавод» на проспекте Маркса — сильный запах ацетона.

В сентябре этого года на резкий химический запах в воздухе пожаловались петербуржцы. Так, «аромат» почувствовали жители Невского, Приморского, Центрального, Петроградского, Фрунзенского и Колпинского районов Северной столицы. Местные говорили, что запах похож на хлорку или горелый пластик.

Ранее воздух во Владивостоке признали опасным для дыхания.