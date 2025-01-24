Воздух во Владивостоке признали опасным для дыхания

Концентрация опасных веществ во Владивостоке превысила установленную Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) норму в 12,8 раза. Об этом сообщает портал IQAir.

Содержание твердых частиц PM2.5 в воздухе составило 64,2 мкг/куб. метр. По данным портала, из всех видов загрязнения воздуха загрязнение PM2.5 представляет наибольшую угрозу для здоровья, поскольку частицы размером менее 2,5 микрона так малы, что могут долгое время находиться во взвешенном состоянии в воздухе и при вдыхании глубоко проникать в кровь.

В условиях такой высокой загрязненности воздуха, как во Владивостоке, рекомендуется использовать очистители воздуха и воздерживаться от выхода на улицу и физических нагрузок. В Москве уровень загрязнения составляет 8,1 мкг на куб. метр, что считается безопасным уровнем — жителям советуют открывать окна для проветривания помещений и чаще выходить на прогулки.

До этого Киев вышел на первое место в мире по уровню загрязнения воздуха.

Ранее россиян предупредили об опасности увлажнителей.