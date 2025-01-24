Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Воздух во Владивостоке признали опасным для дыхания

Концентрация опасных веществ во Владивостоке превысила норму в 12,8 раза
close
Ovchinnikova Irina/Shutterstock/FOTODOM

Концентрация опасных веществ во Владивостоке превысила установленную Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) норму в 12,8 раза. Об этом сообщает портал IQAir.

Содержание твердых частиц PM2.5 в воздухе составило 64,2 мкг/куб. метр. По данным портала, из всех видов загрязнения воздуха загрязнение PM2.5 представляет наибольшую угрозу для здоровья, поскольку частицы размером менее 2,5 микрона так малы, что могут долгое время находиться во взвешенном состоянии в воздухе и при вдыхании глубоко проникать в кровь.

В условиях такой высокой загрязненности воздуха, как во Владивостоке, рекомендуется использовать очистители воздуха и воздерживаться от выхода на улицу и физических нагрузок. В Москве уровень загрязнения составляет 8,1 мкг на куб. метр, что считается безопасным уровнем — жителям советуют открывать окна для проветривания помещений и чаще выходить на прогулки.

До этого Киев вышел на первое место в мире по уровню загрязнения воздуха.

Ранее россиян предупредили об опасности увлажнителей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами