По Петербургу распространился резкий химический запах

Петербуржцы жалуются на резкий химический запах в воздухе в разных районах города. Об этом сообщает «Фонтанка».

По ее данным, «аромат» чувствуют жители Невского, Приморского, Центрального, Петроградского, Фрунзенского и Колпинского районов Петербурга.

Местные жители говорят, что запах похож на хлорку или горелый пластик. Около девяти вечера петербуржцы начали звонить с жалобами в экстренные службы.

В одной из районных администраций сообщили, что специалисты несколько раз проводили замеры воздуха — превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ не выявлено.

«Фонтанка» пишет, что первым закрывать окна пришлось жителям Невского района, после чего запах распространился дальше по городу. По одной из версий, запах пришел из Ленинградской области. Слабый ветер способствует его сохранению в воздухе.

В начале года жители Рязани опубликовали петицию на портале «Российская общественная инициатива» с требованиями к властям обратить внимание на эту проблему. Горожане на протяжении многих лет мучаются от зловонных запахов на улицах, особенно по ночам и в выходные. Местные общественники провели ряд замеров и выяснили, что временами предельная концентрация вредных веществ в воздухе завышена в несколько раз, что грозит горожанам серьезными проблемами со здоровьем.

Ранее воздух во Владивостоке признали опасным для дыхания.