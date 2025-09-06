На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

По Петербургу распространился резкий химический запах

«Фонтанка»: жители Петербурга жалуются на резкий химический запах в воздухе
true
true
true
close
Freepik.com

Петербуржцы жалуются на резкий химический запах в воздухе в разных районах города. Об этом сообщает «Фонтанка».

По ее данным, «аромат» чувствуют жители Невского, Приморского, Центрального, Петроградского, Фрунзенского и Колпинского районов Петербурга.

Местные жители говорят, что запах похож на хлорку или горелый пластик. Около девяти вечера петербуржцы начали звонить с жалобами в экстренные службы.

В одной из районных администраций сообщили, что специалисты несколько раз проводили замеры воздуха — превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ не выявлено.

«Фонтанка» пишет, что первым закрывать окна пришлось жителям Невского района, после чего запах распространился дальше по городу. По одной из версий, запах пришел из Ленинградской области. Слабый ветер способствует его сохранению в воздухе.

В начале года жители Рязани опубликовали петицию на портале «Российская общественная инициатива» с требованиями к властям обратить внимание на эту проблему. Горожане на протяжении многих лет мучаются от зловонных запахов на улицах, особенно по ночам и в выходные. Местные общественники провели ряд замеров и выяснили, что временами предельная концентрация вредных веществ в воздухе завышена в несколько раз, что грозит горожанам серьезными проблемами со здоровьем.

Ранее воздух во Владивостоке признали опасным для дыхания.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами