В Германии взорвали градирни самой мощной АЭС в стране

В Германии взорвали 160-метровые градирни самой мощной АЭС

В Германии взорвали когда-то самую мощную атомную электростанцию (АЭС) страны. Об этом сообщает местный портал NiUS в Telegram-канале.

«Атомная электростанция Гундремминген в Баварии была взорвана», — говорится в сообщении.

По данным журналистов, ее 160-метровые градирни заминировали. Отмечается, что событие символизирует конец атомной эпохи и начало новой эры в энергетике.

Германия полностью отказалась от атомной энергетики и закрыла все АЭС.

До этого газета Bild со ссылкой на основателя консалтинговой компании Radiant Energy Group, ядерщика Марка Нельсона писала, что специалисты из США планируют реактивацию девяти атомных электростанций на территории Германии, в настоящее время оценивается стоимость такого шага.

Как отмечается в материале, консорциум американских компаний и инвесторов намерен добиться «поворота» в энергетической политике Германии.

При этом в начале мая член бундестага Роберт Хабек говорил, что закрытие всех атомных электростанций в Германии является важным шагом, несмотря на энергетический кризис.

Ранее сообщалось, что блэкаут на ЗАЭС стал самым длинным в истории.