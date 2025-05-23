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Американцы захотели восстановить ядерную энергетику Германии

Bild: американцы ищут возможности восстановления ядерной энергетики Германии
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Depositphotos

Специалисты из США планируют реактивацию девяти атомных электростанций на территории Германии, в настоящее время оценивается стоимость такого шага. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на основателя консалтинговой компании Radiant Energy Group, ядерщика Марка Нельсона.

«Американские компании… с большим интересом изучают стоимость повторного ввода в эксплуатацию немецких АЭС», — говорится в сообщении издания.

Представители США уверены, пишет Bild, что возможна реактивация девяти немецких атомных электростанций.

Как отмечается в материале, консорциум американских компаний и инвесторов намерен добиться «поворота» в энергетической политике Германии.

При этом в начале мая член бундестага Роберт Хабек говорил, что закрытие всех атомных электростанций в Германии является важным шагом, несмотря на энергетический кризис.

Ранее в США раскритиковали экономическую политику ФРГ.

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