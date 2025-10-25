На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На ЗАЭС заявили, что блэкаут на станции стал самым длинным в истории

Директор Яшина: месячный блэкаут на ЗАЭС стал десятым с 2022 года
Константин Михальчевский/РИА Новости

Директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина рассказала, что блэкаут на станции, длившийся в течение 30 суток, не имеет прецедента в мировой атомной энергетике. Об этом сообщает РИА Новости.

Яшина уточнила, что дольше всего станция оставалась без внешнего электроснабжения в течение трех суток.

«С 2022 года мы уже десятый раз оказываемся в так называемом блэкауте <...>. Этот блэкаут был самый большой по продолжительности», — поделилась Яшина.

Она добавила, что действия персонала ЗАЭС были четкими и отработанными, а схемы поставки топлива были заблаговременно разработаны.

Сейчас станция работает штатно, получает электричество извне. Дизель генераторы были отключены 23 октября, сейчас Запорожская АЭС работает штатно, добавила Яшина.

23 октября военный обозреватель Виктор Баранец сообщил, что Киев согласился на локальное перемирие для ремонта Запорожской атомной электростанции, поскольку наконец вспомнил, что ему тоже необходимо электричество.

Эксперт напомнил, что ЗАЭС давала большое количество энергии не только Запорожской области, но и самой Украине.

Ранее стало известно о невозможности строительства резервной ЛЭП для ЗАЭС.

