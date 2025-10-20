Выросло число погибших при ЧП с самолетом в Гонконге

Число погибших из-за выкатившегося с ВПП самолета в Гонконге увеличилось до двух

Число погибших из-за выкатившегося со взлетно-посадочной полосы (ВПП) грузового самолета в международном аэропорту Гонконга увеличилось до двух. Об этом сообщает издание South China Morning Post, ссылаясь на полицию.

По ее информации, двое мужчин, находившихся в воздушном судне, изначально считались пропавшими.

«Тридцатилетний мужчина позднее был признан погибшим, а второй мужчина в возрасте 41 года был направлен в больницу... Он позднее был признан погибшим», — сказано в публикации со ссылкой на полицию.

До этого сообщалось, что грузовой самолет Boeing 777 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту Гонконга, в результате чего погиб один человек. Инцидент произошел утром в понедельник при посадке рейса из Дубая. Самолет столкнул в воду транспортное средство.

Северная взлетно-посадочная полоса аэропорта временно закрыта для проведения расследования обстоятельств происшествия.

Ранее самолет врезался в опору системы видеонаблюдения на аэродроме в Новгородской области.