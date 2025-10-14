Глава ФПБК призвал лишать иноагентов российского гражданства

Российского гражданства необходимо лишать всех иноагентов, чья деятельность подтверждается в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Об этом в интервью RT заявил руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.

Глава ФПБК считает, что в России давно назрела необходимость закона о лишении гражданства лиц, работающих против интересов России. Если ввести такой закон, то он поможет закрыть сразу две задачи — лишит их за границей статуса российского оппозиционера и закроет возможность вернуться в Россию.

«Нужно делать такого иноагента невъездным в нашу страну. Даже не надо уголовных дел заводить. Если предал страну один раз — предаст снова. Эти граждане не должны иметь паспорт Российской Федерации», — добавил Бородин.

1 августа глава ФПБК призывал лишить российского гражданства лидера рок-группы «Машина времени» Андрея Макаревича (признан в РФ иностранным агентом) из-за его слов о народной артистке СССР Александре Пахмутовой. Тогда Бородин счел необходимым запретить музыканту въезд в Россию на 50 лет.

Ранее Бородин заявил, что в России будут судить Аллу Пугачеву без ее присутствия.