Путин подписал закон об усилении ответственности иноагентов

Президент России Владимир Путин подписал закон об усилении ответственности иностранных агентов за несоблюдение порядка их деятельности. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Законом вносятся изменения в статью 330.1 Уголовного кодекса РФ (Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).

Документ отменяет условие о совершении иноагентом двух административных правонарушений по статье 19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности иностранного агента) в течение одного года для наступления уголовной ответственности, оно заменяется однократным нарушением.

Кроме того, уголовная ответственность наступит для лиц, которые совершили данное преступление и уже имеют судимость за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах.

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что нижняя палата парламента будет вынуждена и в дальнейшем ужесточать законодательство, если иностранные агенты не прекратят заниматься разрушительными для России действиями.

Также спикер ГД отметил, что свыше 40% иноагентов «не соблюдают порядок деятельности и ограничения, установленные законом», а количество административных нарушений, по данным Верховного суда, выросло более чем на 40% за 2023–2024 годы.

Ранее глава ФПБК призвал лишать иноагентов российского гражданства.