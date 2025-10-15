На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин подписал закон об усилении ответственности иноагентов

Владимир Путин подписал закон об усилении ответственности иностранных агентов
true
true
true
close
Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон об усилении ответственности иностранных агентов за несоблюдение порядка их деятельности. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Законом вносятся изменения в статью 330.1 Уголовного кодекса РФ (Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).

Документ отменяет условие о совершении иноагентом двух административных правонарушений по статье 19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности иностранного агента) в течение одного года для наступления уголовной ответственности, оно заменяется однократным нарушением.

Кроме того, уголовная ответственность наступит для лиц, которые совершили данное преступление и уже имеют судимость за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах.

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что нижняя палата парламента будет вынуждена и в дальнейшем ужесточать законодательство, если иностранные агенты не прекратят заниматься разрушительными для России действиями.

Также спикер ГД отметил, что свыше 40% иноагентов «не соблюдают порядок деятельности и ограничения, установленные законом», а количество административных нарушений, по данным Верховного суда, выросло более чем на 40% за 2023–2024 годы.

Ранее глава ФПБК призвал лишать иноагентов российского гражданства.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами