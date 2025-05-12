Стали известны детали того, как таксисты обманывали участников СВО в Шереметьево

«РГ»: таксисты в Шереметьево завышали цены для участников СВО до 130 тыс. рублей

Сотрудники правоохранительных органов узнали новые подробности в ходе расследования уголовного дела о мошенничестве в московском аэропорту Шереметьево, фигуранты которого вымогали деньги у участников специальной военной операции (СВО). Об этом пишет «Российская газета» («РГ»).

Большинство эпизодов мошенничества касалось завышения цен на такси. По информации издания, сначала водители предлагали довезти бойцов Вооруженных сил РФ до места назначения по стандартному тарифу в 1–2 тыс. рублей. Но после поездки аферисты завышали цену в несколько раз и начинали требовать от военнослужащих заплатить им 70–90 тыс. рублей. В некоторых случаях стоимость доходила и до 130 тыс. рублей.

При этом солдаты, которые отказывались выполнить требования таксистов, были вынуждены слушать угрозы в свой адрес. У некоторых участников СВО силой вымогали деньги, а других обкрадывали после того, как мошенники предлагали им выпить.

О том, что стражи порядка возбудили уголовное дело о хищениях в аэропорту Шереметьево, стало известно 1 мая. Согласно материалам дела, в преступное сообщество входили таксисты и «неустановленные сотрудники правоохранительных органов». Их целями становились именно участники спецоперации на Украине.

12 мая журналисты ТАСС со ссылкой на источники сообщили, что по делу о мошенничестве в аэропорту Шереметьево арестовали 23 человека. Среди них — пять полицейских патрульно-постовой службы.

Ранее двух жителей Республики Крым арестовали за кражу 2,5 млн рублей у участника СВО.