Раскрыто преступное сообщество, обманывавшее бойцов СВО в Шереметьево

РИА Новости: участников СВО в Шереметьево обманывали при поездках на такси

После серии хищений у участников специальной военной операции (СВО) в московском аэропорту Шереметьево возбуждено уголовное дело в отношении почти 20 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

В преступное сообщество входили также «неустановленные сотрудники правоохранительных органов». Отмечается, что преступники намеренно выбирали участников СВО для мошенничества. Большинство эпизодов дела касаются завышенных цен на такси.

Соучастники подыскивали в аэропорту участников спецоперации, предлагая им перевозку за первоначально обычные деньги, однако к концу поездки сумма вырастала в десятки раз. Одному военному соучастники предложили выпить спиртное, подождав, когда он потеряет бдительность, у него похитили 615 тысяч рублей с банковской карты.

Накануне в Москве арестовали шестерых подозреваемых, которые обманом похищали деньги у участников специальной военной операции в аэропорту Шереметьево.

Ранее мошенники заставили пенсионерку инсценировать свое похищение и потребовали выкуп в криптовалюте.