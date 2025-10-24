На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд оставил под стражей фигуранта дела о хищениях у бойцов СВО в Шереметьево

Глава Лобненской ОПС арестован по делу о хищениях у бойцов СВО в Шереметьево
true
true
true
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

Басманный суд Москвы арестовал одного из лидеров Лобненской организованного преступного сообщества (ОПС) Владимира Бардина, которого обвиняют в хищении денежных средств у участников специальной военной операции (СВО) в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

«Владимир Бардин отправлен СИЗО по обвинению в участии в преступном сообществе, которое занималось похищением денежных средств у военнослужащих в аэропорту Шереметьево», — заявил собеседник агентства.

Дело фигуранта проходит по статье 210 УК РФ (участие в преступном сообществе).

По данным следствия, ОПС создано в январе 2025 года Алексеем Кабочкиным и Игорем Бардиным. Задержано около 30 подозреваемых, потерпевшими признаны 18 военнослужащих.

Схемы хищений включали выманивание 10–35 тыс. рублей у военных девушками под предлогом потери билетов, заманивание в бары, навязывание услуг по завышенным ценам и хищение средств с карт (до 600 тыс. рублей с одного бойца). Адвокаты фигурантов, включая предполагаемого лидера группы Дмитрия Боглаева, отрицают существование ОПС.

В начале мая сообщалось, что после серии хищений у участников специальной военной операции (СВО) в московском аэропорту Шереметьево возбуждено уголовное дело в отношении почти 20 человек. Большинство эпизодов мошенничества касалось завышения цен на такси.

Ранее стало известно, что фигуранты дела о хищении денег у бойцов СВО могут скрываться в СНГ.

