Россиянам рассказали, какие страны можно посещать без загранпаспорта

Аналитик Гареев: россияне могут въезжать без загранпаспорта в шесть стран

Россияне по-прежнему могут въезжать без загранпаспорта в шесть государств, используя только внутренний паспорт. Об этом сообщил ТАСС кандидат экономических наук и заведующий кафедрой гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Плеханова Роман Гареев.

По словам эксперта, речь идет о странах, с которыми заключены соответствующие соглашения: Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Армения, Абхазия и Южная Осетия. Однако он уточнил, что в случае с Арменией такая возможность действует только для авиапассажиров — при пересечении границы по суше потребуется загранпаспорт.

Гареев добавил, что список государств, готовых принимать россиян по внутреннему паспорту, остается неизменным. Он считает положение стабильным и не видит предпосылок для расширения этого перечня в обозримой перспективе.

До этого в РЖД предупредили, что с 20 января 2026 года россияне смогут оформлять билеты на поезда за границу на своих детей возрастом до 14 лет только по загранпаспорту.

