Беременная впала в кому после инъекции от фельдшеров

В Казахстане беременная впала в кому в перинатальном центре

Беременная женщина провела в коме 13 дней после того, как на 29-й неделе беременности почувствовала недомогание. Об этом сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в Актобе. 41-летняя женщина переносила беременность без каких-либо осложнений, на свет должен был появиться ее третий ребенок.

В день, когда она попала в больницу, у беременной поднялось давление. Муж вызвал медиков.

«Они приехали, измерили давление. Показало 210. Фельдшеры засомневались и измерили давление на другой руке. Там показало 185. Ей дали таблетку. А спустя 10 минут стали колоть магнезию», – рассказал мужчина.

После укола женщину стало рвать. Специалисты приняли решение везти женщину в больницу, по пути, по словам супруга, она уже почти была в коме, изо рта у нее шла пена. Врачи тем временем поставили ей капельницу.

В перинатальном центре она пролежала 13 дней, врачам не удалось ее спасти. Они сделали кесарево сечение, но ребенок не выжил.

Сейчас сотрудники Управления здравоохранения проводят проверку, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

