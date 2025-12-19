На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Беременная впала в кому после инъекции от фельдшеров

В Казахстане беременная впала в кому в перинатальном центре
Inside Creative House/Shutterstock/FOTODOM

Беременная женщина провела в коме 13 дней после того, как на 29-й неделе беременности почувствовала недомогание. Об этом сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в Актобе. 41-летняя женщина переносила беременность без каких-либо осложнений, на свет должен был появиться ее третий ребенок.

В день, когда она попала в больницу, у беременной поднялось давление. Муж вызвал медиков.

«Они приехали, измерили давление. Показало 210. Фельдшеры засомневались и измерили давление на другой руке. Там показало 185. Ей дали таблетку. А спустя 10 минут стали колоть магнезию», – рассказал мужчина.

После укола женщину стало рвать. Специалисты приняли решение везти женщину в больницу, по пути, по словам супруга, она уже почти была в коме, изо рта у нее шла пена. Врачи тем временем поставили ей капельницу.

В перинатальном центре она пролежала 13 дней, врачам не удалось ее спасти. Они сделали кесарево сечение, но ребенок не выжил.

Сейчас сотрудники Управления здравоохранения проводят проверку, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

Ранее звезда «Иванушек International» рассказал о необычной аллергии у беременной жены.

