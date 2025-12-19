На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Орбан заявил о двойной плате ЕС при изъятии активов России

Орбан: если бы Россия подала в суд из-за активов, ЕС вернул бы вдвое больше
Алексей Майшев/РИА Новости

Если бы Россия подала в суд на ЕС из-за конфискации ее замороженных активов, то Евросоюзу пришлось бы вернуть вдвое больше. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время беседы с журналистами по итогам саммита ЕС в Брюсселе, пишет РИА Новости.

«В таких случаях обычно платить придется не саму изъятую сумму, а она легко может быть вдвое больше», — сказал политик.

По его словам, Бельгия, где хранится большая часть средств РФ, отказалась брать на себя ответственность за конфискацию российских активов. Орбан отметил, что бельгийские власти готовы пойти на такой шаг, только в случае если «страны-члены покроют этот риск».

До этого премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что некоторым лидерам Евросоюза не понравилось решение о выдаче Украине кредита за счет европейского займа вместо конфискации замороженных активов России. По его словам, они хотели «наказать» президента России Владимира Путина, забрав его деньги. Политик обратил внимание на то, что рациональность в итоге восторжествовала над эмоциями.

Ранее спецпредставитель Путина заявил о победе права после отказа ЕС от изъятия активов РФ.

