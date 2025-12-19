В МИД России рассказали о влиянии стратегии нацбезопасности США на расширение НАТО

Новая стратегия национальной безопасности США должна повлиять на процесс расширения НАТО. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в интервью РИА Новости.

Он отметил, что руководство альянса, говоря о расширении, ссылается на Вашингтонский договор, в котором прописана политика «открытых дверей», то есть любое европейское государство может стать членом организации. При этом в НАТО все решения принимаются консенсусом, учитывается иное мнение даже одной страны-члена, подчеркнул Грушко.

«Поэтому новое стратегическое видение Вашингтона, безусловно, должно повлиять на «бесконечный» процесс расширения альянса», — считает замглавы МИД.

5 декабря США опубликовали новую стратегию национальной безопасности страны.

Приоритетными интересами Вашингтона в документе названы скорейшее урегулирование конфликта на Украине и восстановление стратегической стабильности с Россией. Москву больше не считают «угрозой глобальному порядку», как в прошлой версии стратегии. Кроме того, Белый дом намерен способствовать тому, чтобы НАТО перестали воспринимать как «вечно расширяющийся альянс».

