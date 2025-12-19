На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МИД России рассказали о влиянии стратегии нацбезопасности США на расширение НАТО

Грушко: новая стратегия нацбезопасности США повлияет на расширение НАТО
true
true
true
close
Thomas Trutschel/Photothek Media Lab/Global Look Press

Новая стратегия национальной безопасности США должна повлиять на процесс расширения НАТО. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в интервью РИА Новости.

Он отметил, что руководство альянса, говоря о расширении, ссылается на Вашингтонский договор, в котором прописана политика «открытых дверей», то есть любое европейское государство может стать членом организации. При этом в НАТО все решения принимаются консенсусом, учитывается иное мнение даже одной страны-члена, подчеркнул Грушко.

«Поэтому новое стратегическое видение Вашингтона, безусловно, должно повлиять на «бесконечный» процесс расширения альянса», — считает замглавы МИД.

5 декабря США опубликовали новую стратегию национальной безопасности страны.

Приоритетными интересами Вашингтона в документе названы скорейшее урегулирование конфликта на Украине и восстановление стратегической стабильности с Россией. Москву больше не считают «угрозой глобальному порядку», как в прошлой версии стратегии. Кроме того, Белый дом намерен способствовать тому, чтобы НАТО перестали воспринимать как «вечно расширяющийся альянс».

Ранее Рютте рассказал, кто не согласится на вступление Украины в НАТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Снотворная тарелка: какие продукты помогут мозгу успокоиться и заснуть быстрее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами