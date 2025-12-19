На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперты спрогнозировали рекордное повышение цен на автомобили в 2026 году

Автостат: новые автомобили в 2026 году подорожают на 10%
Виталий Тимкив/РИА Новости

В России в 2026 году новые автомобили подорожают на 10%, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«Рост цен на новые автомобили в 2026 году неизбежен. Изменение средних цен в первой половине года окажется на уровне +10% и будет происходить не единомоментно, а по мере корректировки прайс-листов конкретных моделей», — заявил директор «Автостата» Сергей Целиков.

В то же время, по словам директора сети дилерских центров «Прагматика» Александра Шапринского, ввозимые автомобили китайских брендов поднимутся в стоимости до 15 – 20%, а машины, поставляемые по каналам параллельного импорта, – до 50%.

До этого в России по итогам 49-й недели (с 1 по 7 декабря) 2025 года больше всего было продано автомобилей Lada — 7,5 тыс. машин.

Лучшим среди иностранных брендов остался китайский Haval (5,2 тыс. ед.), за которым расположился Tenet (2,9 тыс. ед). Барьер в 2 тысячи проданных автомобилей также покорился белорусскому Belgee и китайскому Geely (2,4 и 2,3 тыс. ед. соответственно).

Также в топ-10 попали Changan (1,1 тыс. ед.), Solaris (1,1 тыс. ед.), Toyota (1 тыс. ед.), Jetour (887 ед.) и BMW (710 ед.).

