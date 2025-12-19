На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Студенты чаще покупают алкоголь во время сессии

«Т-Ж»: покупки алкоголя студентами во время сессии вырастают на 13%
Anton Vierietin/Shutterstock/FOTODOM

Во время экзаменационной сессии потребительское поведение российских студентов заметно меняется: они чаще заходят в магазины, хуже питаются и немного активнее покупают алкоголь и успокоительные. Например, покупки алкоголя вырастают на 13%. К таким выводам пришли аналитики «Т-Ж» по итогам исследования покупок студентов в течение учебного года. Данные есть у «Газеты.Ru».

В период экзаменов покупки алкоголя увеличиваются примерно на 13%. У мужчин во время сессии алкоголь по доле чеков обгоняет овощи и фрукты: в обычное время они находятся на пятом месте, а алкоголь — на шестом, но в экзаменационный период категории меняются местами. Пиво поднимается с 11-го на 8-е место среди подкатегорий, а у мужчин — на 7-е. Чаще него в сессию покупают только энергетики, газировку, воду, соки, а также чипсы и выпечку. Мужчины во время экзаменов активнее берут как слабоалкогольные, так и крепкие напитки.

Спрос на успокоительные во время сессии увеличивается, хотя разница с остальным учебным годом остается умеренной. Экзаменационный период занимает около 24% учебных дней, однако за это время студенты покупают 25,2% годового объема таких средств. Если бы спрос на успокоительные на протяжении всего года был таким же, как в сессию, объем покупок был бы выше примерно на 6%. Большую часть таких средств приобретают девушки — на них приходится 59% всех покупок успокоительных за учебный год.

Аналитики уточнили, что в обычный учебный период студенты совершают в среднем 0,78 покупки в день — это около 23 походов в магазин в месяц. Во время сессии показатель растет до 0,95 покупки в день, или примерно 28 визитов в месяц. Средний чек в экзаменационный период также немного выше — 360 рублей против 346 рублей в течение семестра. При этом количество товаров в чеке не меняется, а разницу в тратах исследователи частично объясняют инфляцией, поскольку сессия обычно приходится на конец учебного семестра. Во время экзаменов студенты реже покупают продукты, требующие приготовления. Снижается спрос на мясо, птицу, овощи и фрукты, а также на базовые товары вроде сахара, соли и масла. Молочные продукты и сыры также появляются в корзинах реже.

Зато растут продажи колбасы, снеков и безалкогольных напитков. Так, у девушек в течение года самым популярным товаром остается вода, но в сессию ее обгоняет газировка. Хлеб и выпечка в обычные месяцы занимают второе место у студентов обоих полов, однако у первокурсников во время сессии эту позицию чаще занимают снеки — в основном чипсы и сухарики.

В остальном различия в структуре потребления невелики: во время экзаменов студенты реже питаются в столовых и кафе, но чаще пользуются услугами такси.

Ранее в Минобрнауки призвали наладить диалог студентов с религиозными организациями.

