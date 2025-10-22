В РЖД рассказали, как изменятся правила выезда за границу для детей

РЖД: оформлять билеты на детей до 14 лет можно будет только по загранпаспорту

С 20 января 2026 года россияне смогут оформлять билеты на поезда за границу на своих детей возрастом до 14 лет только по загранпаспорту. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба Российских железных дорог (РЖД).

«Оформить билет как раньше по свидетельству о рождении будет невозможно. <...> В том числе изменения будут действовать и при поездках в Республики Беларусь, Казахстан, Абхазия и другие государства», — говорится в сообщении.

При этом приобрести билет на внутренний рейс можно будет как раньше — по свидетельству о рождении. Уточняется также, что выехавшие по свидетельству за пределы РФ до 20 января дети смогут вернуться по тому же документу после этой даты.

Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», предсказывают снижение турпотока из-за новых требований к оформлению билетов. Также они подчеркнули, что, например, при отказе в вылете из-за документов никакого возврата денег ожидать не стоит.

